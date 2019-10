6 mensen uit huis gehaald, eigenaar pand vast

Zes mensen zijn uit een woning aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold (Drenthe) gehaald, na een melding van iemand die zich zorgen maakte over hun leefomstandigheden. De mensen zouden daar in een afgesloten ruimte hebben verbleven. De politie heeft de eigenaar van het pand, een 58-jarige man die niet meewerkte aan het onderzoek, aangehouden.

De politie doet onderzoek en houdt alle scenario’s open over wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Voor de zes is inmiddels “zorg en aandacht”, aldus de politie.

RTV Drenthe meldt dat het gaat om een boerderij, waar een vader woonde met zes kinderen. Ze zouden al jaren in de kelder van de boerderij wonen en wachten op ‘het einde der tijden’.

De oudste zoon, een man van 25 jaar, zou maandag uit de boerderij verdwenen zijn en zich hebben gemeld bij een café in Ruinerwold. Hij zou verward zijn geweest, waarna de politie werd gebeld. Ook de burgemeester van de gemeente De Wolden, waaronder Ruinerwold valt, is op de hoogte gesteld.

De regionale omroep weet te melden dat het gezin geen contact met de buitenwereld had en volledig zelfvoorzienend zou zijn met een groentetuin en een geit.

De politie zegt dat het gaat om meerderjarige mensen.