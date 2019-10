‘ADE is broedplaats voor elektronische muziek’

Hoewel de bekendste dj’s weer op het Amsterdam Dance Event (ADE) te vinden zijn, moet het evenement toch ook vooral een springplank zijn voor talent en innovatie. “Ook de dj’s die nu nog in hun slaapkamer muziek maken, moeten hier een podium krijgen. Zodat ze later kunnen roepen: Mijn doorbraak was op ADE”, zegt de nieuwe ADE-directeur Mariana Sanchotene.

Sanchotene kijkt uit naar de 24e editie, waarbij zij voor het eerst de leiding heeft. “We focussen dit jaar op inclusiviteit, artistieke vernieuwing en talentontwikkeling. ADE is een broedplaats voor de elektronische muziekcultuur. Het is bijzonder hoe groot de kracht van het collectieve creatieve proces is, dat tijdens ADE plaatsvindt. Dat is echt iets om trots op te zijn.”

Het dance-event, dat naar verwachting weer zo’n 400.000 bezoekers en duizenden professionals trekt, barst woensdag weer los in de hoofdstad. Vijf dagen lang zijn er meer dan duizend evenementen op tweehonderd locaties, met optredens van 2500 artiesten en zeshonderd sprekers. ADE is al jarenlang het grootste club- en conferentiefestival voor elektronische muziek ter wereld.

De directeur noemt het openingsconcert op woensdagavond in de Melkweg, met het Metropole Orkest en de Britse artiest SOHN, een ‘must see’. Hoog op haar lijstje staan ook Aether in de Noorderkerk, de G-Star Raw Rave in de passage onder het Rijksmuseum, Our Story van Tomorrowland, New Order in AFAS Live, Weval in het Concertgebouw en Innervisions x Loveland in Muziekgebouw aan ’t IJ.

Behalve over optredens gaat het op het conferentieprogramma van ADE ook over innovatie en techniek in de dancescene, zoals bij ADE Sound Lab over hoe je een platenlabel begint en bij ADE Tech waar het gaat over de laatste ontwikkelingen en trends in de elektronische muziekindustrie. Verder delen bij ADE University professionals hun kennis met studenten die dromen van een carrière in de muziek. Deze editie wordt ook het honderdjarig bestaan van het elektronische instrument de theremin gevierd, onder meer met een tentoonstelling over historische instrumenten.

Sanchotene voorspelt dat het event zich in de toekomst mogelijk verspreid naar buiten de stad. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld al programmaonderdelen in Het Hem in Zaandam en in het Kunstfort in Vijfhuizen.