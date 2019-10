Amsterdam komt met offensief tegen drugshandel

Amsterdam treft maatregelen om een einde te maken aan de “ontwrichtende gevolgen” van drugshandel in de stad. Zo moet worden voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit belanden en gaat de gemeente recreatieve gebruikers confronteren met de schaduwzijden hiervan. Het stadsbestuur wil de komende vier jaar 4 miljoen euro uittrekken voor de aanpak van drugshandel en preventief beleid.

“Nu de drugshandel verhardt, de bedragen groter worden en drugscriminelen minder scrupules hebben om tegenstanders te liquideren en zelfs de rechtsstaat te ontwrichten, mag dit leiden tot nieuw bewustzijn onder gebruikers”, staat in het bijbehorende programma Weerbare mensen, weerbare wijken. Burgemeester Femke Halsema noemt in een begeleidende brief aan de gemeenteraad als voorbeelden het afgehakte hoofd voor een waterpijpcaf√©, aanslagen op redacties, bedreigingen van journalisten, de moord op de broer van een kroongetuige, vergismoorden en het meest recent de moord op advocaat Derk Wiersum.

“Dit geweld zorgt er onder andere voor dat bewoners en ondernemers zich niet meer durven uitspreken.” Het stadsbestuur wil daarom onder meer in een aantal wijken, zoals Zuidoost en Nieuw-West, speciale teams inzetten die zich gaan mengen in criminele groepen en moeilijk bereikbare gezinnen om de zwijgcultuur en afzijdigheid rondom geweldsincidenten te doorbreken. Ook wordt ingezet op het actief verstoren van drugshandel, door dealers te weren van pleinen en hangplekken en sneller in te grijpen bij verdachte activiteiten bij bijvoorbeeld garageboxen.

Verder komen straks ook drugscriminelen in aanmerking voor de zogenoemde Top 600-aanpak. Tot nu toe kwamen vooral daders van overvallen en straatroven in aanmerking voor deze persoonsgerichte aanpak voor jonge veelplegers.

Halsema wil op korte termijn in beeld krijgen hoe jongeren worden geronseld, hoe criminele netwerken zijn genesteld in wijken en hoe drugsgeld in de vastgoedsector terechtkomt. Het is volgens haar een kwestie van lange adem om de drugsproblematiek aan te pakken. “Wij zijn bereid tot een langdurige inspanning om het giftige effect van drugshandel op de Amsterdamse samenleving terug te dringen.”