Amsterdamprijs voor choreograaf Ted Brandsen

Choreograaf en directeur van Het Nationale Ballet, Ted Brandsen, is een van de winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst. Ook beeldend kunstenaar Raquel van Haver en documentairemaker Aboozar Amini kregen de onderscheiding uit handen van burgemeester Femke Halsema in theater De Meervaart. De winnaars ontvangen ieder een bedrag van 35.000 euro.

De belangrijkste kunstprijs van de hoofdstad wordt jaarlijks uitgereikt aan kunstenaars of organisaties die op bijzondere wijze de kunst stimuleren, in en buiten de stad. De jury roemt vooral de sterke maatschappelijke betrokkenheid van de winnaars. “In hun drang om via hun krachtige en hoogstaande werk soms ook onrecht aan de kaak te stellen, gaan ze letterlijk heel ver en schuwen ze het gevaar niet altijd”, zegt juryvoorzitter Simone Weimans. “Alles voor de kunst lijkt hun motto.”

Ted Brandsen kreeg de prijs in de categorie Bewezen Kwaliteit. De jury noemt hem een multitalent binnen de danswereld. Raquel van Haver, die eerder de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst veroverde en een solo-expositie kreeg in het Stedelijk Museum in Amsterdam, mocht de stimuleringsprijs mee naar huis nemen. En Aboozar Amini heeft met zijn film ‘Kabul, City in the Wind’ volgens de beoordelaars laten zien dat hij een “verhalenverteller pur sang” is, wat hem de onderscheiding in de categorie Beste Presentatie opleverde.