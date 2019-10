CDA: geen verschil met VVD over IS-kinderen

Regeringspartij CDA ziet geen meningsverschil met coalitiepartner VVD over het terughalen van kinderen van IS-strijders uit Syrië. Ook de christendemocraten vinden dat de kleinste kinderen naar Nederland kunnen, mochten de ouders daar zijn berecht en hun terugkeer is uitgesloten.

Dan ontstaat mogelijk een nieuwe situatie. “Zover zijn we helaas nog lang niet”, aldus CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Volgens haar zitten VVD en CDA op één lijn in “dit gevoelige dossier”, en is dat hetzelfde standpunt als dat van het kabinet. Ze waarschuwt wel dat programma’s om moslimkinderen te deradicaliseren, weinig effect hebben.

Het CDA reageert op uitlatingen van VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz. Voor de liberalen is het bespreekbaar om kinderen van IS-strijders terug te halen uit Syrië als hun ouders niet meekomen. “Als het heel kleine kinderen zijn dan kunnen we het daar over hebben omdat zij er ook niks aan kunnen doen”, zei Yesilgöz maandagavond in het tv-programma Pauw.

Waarnemers spraken over een ommezwaai bij de VVD. “Ho ho”, twitterde Yesilgöz dinsdagochtend. Er valt pas te praten over terugkeer als berechting daar “een feit is én als beide ouders dood of onherroepelijk én levenslang veroordeeld zijn. Eerder valt er niets te bespreken. Punt.”

De andere twee regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen kinderen en hun ouders terug. De ouders zouden dan in Nederland moeten worden berecht.

Het kabinet vindt het te gevaarlijk om IS-strijders en hun aanhang terug te halen naar Nederland, zeker nu Turkije het noorden van Syrië is binnengevallen.