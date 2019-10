Hommeles in coalitie over Prinsjesdag

Regeringspartij CDA vindt het idee van coalitiepartner ChristenUnie maar niets om Prinsjesdag tijdelijk in de provincie te vieren, als het Binnenhof wordt verbouwd. CDA-Kamerlid Chris van Dam noemt het een onzalig idee.

Dit voorstel miskent de diepe betekenis die Prinsjesdag heeft voor de stad Den Haag, voor de Haagse traditie, aldus Van Dam. Alleen in noodgevallen wijk je uit naar een andere stad en zo’n “verbouwinkje” is geen noodgeval. Genoeg alternatieven in ons prachtig Den Haag, stelt de CDA’er.

CU-voorman Gert-Jan Segers wil dat Prinsjesdag tijdens de verbouwing van het Binnenhof in de provincie wordt gevierd omdat het een “uitgelezen kans” is “om de kloof tussen Den Haag en de regio te dichten”. Het kan een onvergetelijke ervaring zijn als jongeren van Leeuwarden tot Den Bosch en Maastricht tot Middelburg de kans krijgen om Prinsjesdag van dichtbij mee te maken, vindt de fractieleider.

De zoektocht naar een nieuwe locatie tijdens de verbouwing van het Binnenhof moet breder worden getrokken dan Den Haag, aldus Segers. Prinsjesdag in een andere regio zou volgens Segers ook een signaal zijn dat de landelijke politiek er voor iedereen is. “We kunnen de democratie voor heel veel mensen letterlijk dichterbij brengen.”

Binnenkort moet duidelijk worden of de renovatie van het Binnenhof, inclusief Ridderzaal, volgend jaar kan beginnen of wordt uitgesteld.