Defensie sluit woensdag wegen Den Haag af

Defensie gaat de gemeente Den Haag woensdag helpen met het afzetten van wegen, als een van de maatregelen voor het boerenprotest. De gemeente laat dinsdag weten dat tractoren niet het (winkel-)gebied rond het Binnenhof in mogen en wil daarom straten afzetten. “De politie beschikt zelf niet over dit zware materieel en daarom is contact gezocht met Defensie. Zij beschikken namelijk over de zware verplaatsbare vrachtwagens die nodig zijn als flexibele robuuste wegafzetting”, aldus een verklaring van de gemeente.

Defensie heeft het verzoek ingewilligd en plaatst “op cruciale punten zware verplaatsbare voertuigen”.

De gemeente liet weten dat om de veiligheid van de bewoners en bezoekers van het Binnenhof te waarborgen daar nooit demonstraties zijn toegestaan. Ook is het drukbezochte centrum niet toegankelijk voor grote voertuigen omdat dat gevaarlijk kan zijn voor winkelend publiek.

De gemeente heeft met de organisatie Farmers Defence Force afgesproken dat de demonstratie van woensdag plaatsvindt op de Koekamp naast Den Haag Centraal. Het ontbijt dat de boeren donderdagochtend willen uitdelen vindt plaats op de Lange Vijverberg, maar zonder voertuigen.