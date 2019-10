Dode Albanees in delen gevonden in kanaal

Het naakte lichaam van de van oorsprong Albanees Festim Lato (43) is op 19 juli in stukken teruggevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. De lichaamsdelen waren verdeeld over meerdere vuilniszakken. De politie tast nog in het duister wat er zich precies heeft afgespeeld en wie er bij betrokken zijn bij het misdrijf, liet zij dinsdag in het tv-programma Opsporing Verzocht weten.

De vindplaats was op circa 4 kilometer van Abcoude, de plek waar hij voor het laatst was gezien. Van de kleding en spullen van het slachtoffer, zoals een bruine aktetas en een Rolex-horloge, ontbreekt ieder spoor.

Lato woonde al jarenlang in Nederland en stond bekend als de zelfbenoemde president van de regio Chameria, een niet-erkende republiekje tussen Albanië en Griekenland. Omdat hij zich sterk maakte voor de onafhankelijkheid van Chameria, stelden Albanese media dat het om een politieke moord zou gaan.

In Abcoude had Lato, die ook verdacht werd van oplichting, op 15 juli een afspraak in café-restaurant De Eendracht. Daarna is hij in een auto gestapt bij een van de mannen met wie hij de afspraak had. De bestuurder verklaarde later aan de politie dat hij Lato ergens in de omgeving van Abcoude heeft afgezet. Onduidelijk is waar dat precies was.