Eis vanaf 8 jaar voor toetakelen ober Praag

Tegen de twee Nederlandse broers die vorig jaar een ober in Praag zwaar toetakelden is dinsdag in hoger beroep een celstraf van ten minste acht en negen jaar geëist. Justitie in Tsjechië verdenkt Armin N. en Arash N. van poging tot moord. De broers zouden ook het land nooit meer in mogen en ze moeten de ober een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Het hof doet waarschijnlijk dinsdagochtend meteen uitspraak.

Eerder dit jaar werden de twee door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij de ober en voor ordeverstoring. De rechter besliste ook dat ze de komende tien jaar het land niet meer in mogen. Zowel het Openbaar Ministerie als de broers gingen in beroep.

Armin hoorde dinsdag opnieuw de zwaarste straf tegen zich eisen. Hij vertelde het hof dat hij veel spijt heeft. “Ik ben erg teleurgesteld in mezelf, dat ik hierin terecht ben gekomen.” Arash erkende dat hij “buitensporig” en “impulsief” heeft gereageerd. Maar, benadrukte hij: “Ik ben dit gevecht niet begonnen en kan daar dus niet verantwoordelijk voor worden gehouden.”

De broers waren vorig jaar april met een groep van in totaal zeven vrienden in de Tsjechische hoofdstad om het vrijgezellenfeest van een van de mannen te vieren. Twee vrienden kregen ruzie met het personeel van een restaurant omdat ze op het terras zelf meegenomen bier dronken. Die ruzie liep uit de hand. De toegesnelde ober Miroslav Vitek werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep.