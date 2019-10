De 58-jarige man die in Ruinerwold is aangehouden na de vondst van zes mensen in een woning in Ruinerwold is niet de vader van het gezin. Volgens burgemeester Roger de Groot bestond het aangetroffen gezin uit de oudere man en kinderen tussen de 18 en 25 jaar oud. De moeder zou al zijn overleden voordat het gezin negen jaar geleden zijn intrek nam in het pand.