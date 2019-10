Hoe zorg je ervoor dat je niet te veel betaalt voor een uitvaart?

Torenhoge rekeningen voor een uitvaart, terwijl dit in veel gevallen veel goedkoper kan. Het aantal klachten over uitvaarten neemt toe, zo blijkt uit het jaarverslag van Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Drie kwart van de Nederlanders zijn verzekerd voor de kosten van hun uitvaart, maar vaak zijn nabestaanden niet op de hoogte van het bestaan van deze verzekering. Een gedegen voorbereiding voorkomt niet alleen klachten, maar ook de nodige kosten. Wat komt er kijken bij een uitvaart en hoe zorg je ervoor dat je niet te veel betaalt?

We willen het graag zo goed doen: de uitvaart van een dierbare. Hierdoor zijn we geneigd diep in de buidel te tasten, waardoor we al snel de financiën uit het oog kunnen verliezen. Welke uitvaartondernemer moet je kiezen en hoe weet je wat een redelijke prijs is? Dit zijn vragen waar we ons vaak niet mee bezighouden, laat staan op voorbereid zijn. Als een familielid komt te overlijden, moet er immers een hoop geregeld worden en zijn er ook de nodige emoties en vermoeidheid.

Geld mislopen

Informatie over een bestaande uitvaartverzekering is niet altijd vindbaar, waardoor nabestaanden geld mislopen. Dit kan soms oplopen tot duizenden euro’s, omdat het terugvinden van polissen soms een enorme zoektocht is. Dat is dus al een eerste stap: zorg ervoor dat je weet of en bij welke uitvaartverzekering een familielid of dierbare verzekerd is en waar de polispapieren liggen. Dit voorkomt een hoop ellende en onnodige kosten.

Polisblad uitvaartverzekering

Ga het gesprek aan en zoek uit welke uitvaartverzekeringen er zijn en vergelijk waar nodig deze met elkaar. Sommige mensen hebben een aanvullende uitvaartverzekering. Nabestaanden weten dat niet altijd. We zijn geneigd te wachten totdat iemand overleden is, maar het gesprek aangaan kan ook vandaag. Als je niet weet of de overledene een uitvaartverzekering had, of je kunt het polisblad niet vinden, kun je bij het Verbond van Verzekeraars een aanvraag indienen om een polis te zoeken. Zij gaan dan bij de aangesloten verzekeraars na of de overledene verzekerd was.

Prijsverschillen uitvaartverzekeringen stuk groter

De kosten voor een uitvaart bedragen gemiddeld 7.500 euro, maar dit kan ook flink goedkoper of duurder zijn. De meeste Nederlanders met een uitvaartverzekering zijn voor een bedrag tussen 5.000 en 10.000 euro verzekerd. De prijsverschillen tussen uitvaartverzekeringen zijn een stuk groter dan vorig jaar. De ene verzekering is maar liefst 1700 euro duurder dan de ander, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Uitvaartverzekeringwijzer.net.

Ook het verschil in kosten van een uitvaart is steeds groter. Het komt vaker voor dat mensen een unieke begrafenis willen. Dit betekent ook dat ze bereid zijn om er meer voor te betalen. Tegelijkertijd is de budgetbegrafenis steeds meer in opkomst. Kosten: rond de 1.250 kosten. Er is veel mogelijk en het is zinvol om niet meteen de eerste de beste uitvaartonderneming te bellen, maar eerst te weten hoeveel je kan en wil uitgeven en wat de wensen zijn.

Wat komt er kijken bij een uitvaart?

Dit zijn een aantal zaken, namelijk uitvaarverzorging, verzorging en opbaren van de overledene, vervoer overledene, kist, afscheidsbijeenkomst, begrafenis of crematie, en overige kosten. Hieronder vallen een advertentie in de krant, rouw- en bedankkaarten, bloemstukken en een condoleanceregister. De kosten voor al deze zaken lopen uiteen, al naar gelang de wensen en behoeftes van de overledene en de nabestaanden.

Als je een uitvaart moet regelen, is het belangrijk om na te gaan of een aantal zaken al geregeld zijn door de overledene. Had hij of zij wensen? Hierbij valt te denken aan:

Zijn er wensen bekend van de overledene, op papier of al besproken met een uitvaartondernemer? Bijvoorbeeld of de overledene begraven of gecremeerd wil worden en of hij of zij in besloten kring begraven wil worden.

Had de overledene al een uitvaartverzekering of een andere financiële regeling?

Was de overledene lid van een uitvaartvereniging?

Is er een testament?

Is er een adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten?

Leg persoonlijke wensen vast

Wat kunnen we zelf doen om het onze nabestaanden makkelijker te maken en daarmee wellicht ook onze eigen uitvaart goedkoper? Bedenk, bespreek en leg van tevoren vast hoe jouw uitvaart of die van iemand anders eruit moet zien. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn of je begraven of gecremeerd wilt worden, wat voor kist je wilt, of je opgebaard wilt worden en zo ja, wil je dat thuis of ergens anders, en heb je specifieke wensen qua muziek of de plek voor de afscheidsdienst. Het is mogelijk om je wensen vast te leggen in een persoonlijk memorandum. Hierin staan ook belangrijke gegevens in vermeld, zoals een polisnummer van een uitvaartverzekering.

Zaken zelf regelen

Als je kiest voor een uitvaartondernemer wil dit niet zeggen dat zij alles voor je regelen. Het kan fijn zijn, maar er zijn ook zaken die je wellicht zelf kunt regelen, zoals de rouwkaarten, bloemen, de kist of de ruimte voor de afscheidsdienst. Mocht dit het geval zijn, dan is het goed om dit bij het eerste gesprek te bespreken. Hierdoor houd je zelf wat meer de regie en bespaar je in de kosten. Zorg dat je een uitvaartondernemer kiest bij wie dit mogelijk is.

Wat helpt ten slotte nog meer om het prijskaartje van een uitvaart laag te houden en dat je een fijne samenwerking hebt met de uitvaartondernemer? Bepaal een budget, ga hier niet overheen en vraag offertes aan. Dingen zelf regelen scheelt aanzienlijk in de kosten, als je dit kunt opbrengen. Ga na de dienst naar een kroeg of café bij jou in de buurt. Zorg ervoor dat je een klik voelt bij de eerste ontmoeting met een uitvaartondernemer. Als die er niet is, zoek dan een ander. Laat alle afspraken en prijzen op papier zetten. En denk out of the box. Er is niet één standaard uitvaart, tegenwoordig is er veel mogelijk buiten de gebaande paden. En die paden kunnen zomaar goedkoper zijn.