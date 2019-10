Hogere strafeis in Zwolse ‘kruipruimtemoord’

Het Openbaar Ministerie acht alsnog bewezen dat de 41-jarige Mark de G. de man doodde wiens lichaamsdelen onder zijn huis in Zwolle zijn gevonden. De officier eiste dinsdag in de rechtbank in Zwolle twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Het slachtoffer Deniz werd door De G. in februari 2018 in stukken gehakt, zo bekende hij eerder. Vervolgens werden zijn lichaamsdelen in zakken in de kruipruimte onder de woning van de verdachte in Zwolle-Zuid verborgen. Volgens De G. pleegde Deniz zelfmoord in zijn woonkamer.

In april eiste de officier van justitie nog vrijspraak voor doodslag. Op die zitting kwam slachtofferadvocaat Richard Korver met een rapport dat zelfmoord uitsluit. Dat leidde tot heropening van het onderzoek.