Jan Westmaas waarnemer in Noordoostpolder

Jan Westmaas (65, CDA) is dinsdag benoemd tot waarnemend burgemeester in de gemeente Noordoostpolder. Westmaas heeft van de Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek de opdracht meegekregen dat hij moet werken aan het “normaliseren van de verhoudingen in de gemeente”. Dat heeft Verbeek dinsdagavond laten weten na een gesprek met de fractievoorzitters van de raad in Noordoostpolder.

Westmaas, die van 2005 tot 2016 burgemeester van Meppel was, volgt Harald Bouman op. Die vertrok vorige week maandag plotsklaps. Bouwman zei dat er “teveel verschil van inzicht was met zijn directe werkomgeving over de wijze waarop ik vind dat de gemeente bestuurd moet worden”. Bouman was nog geen tien maanden burgemeester in Noordoostpolder.

Over het vertrek van Bouman deden veel geruchten de ronde. De raad is achter gesloten deuren nader ingelicht.

Verbeek wil dat Westmaas onderzoek laat doen naar de omgangsvormen van raad, college en ambtenaren in Noordoostpolder en daarover aan hem rapporteert. Verbeek streeft ernaar dat Noordoostpolder in 2021 een nieuwe burgemeester krijgt.