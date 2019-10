Keith Bakker negentig dagen langer in cel

Voormalig verslavingsgoeroe Keith Bakker moet nog zeker negentig dagen langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam beslist, laat een woordvoerster weten. Het OM verdenkt Bakker van het plegen van een zedendelict met een minderjarige.

De 58-jarige Bakker meldde zich begin deze maand bij de politie in Amsterdam omdat er aangifte tegen hem was gedaan door een vrouw. Hij zegt dat hij een relatie met haar heeft gehad. Volgens Bakker was ze de oppas van zijn kinderen en begonnen ze iets toen zij 18 jaar oud was. Het OM stelt echter in de aanklacht dat de vrouw minderjarig was toen ze een relatie kregen. Ook zou hem worden verweten dat hij het eerder door de rechter opgelegde beroepsverbod heeft overtreden. Hij mocht tien jaar lang niet als hulpverlener werken.

De rechter veroordeelde Bakker zeven jaar geleden tot vijf jaar cel wegens seksueel misbruik van een aantal meisjes en jonge vrouwen. Hij werkte als hulpverlener en opende in 2004 een afkickkliniek. Hij verscheen veelvuldig op televisie, onder meer als ervaringsdeskundige en als coach van probleemjongeren.