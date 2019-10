Medewerkers RIVM werken thuis

Medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werken woensdag thuis als gevolg van het boerenprotest in Bilthoven, laat een woordvoerder weten. In totaal werken daar ongeveer 1500 mensen.

Boeren zagen eerder af van een plan om actie te voeren voor het gebouw van het RIVM. Volgens de gemeente De Bilt is met boeren afgesproken dat ze woensdag met hun tractoren naar het sportpark aan de rand van Bilthoven gaan. Het is belangrijk dat het instituut permanent goed bereikbaar is. Er liggen bijvoorbeeld vaccins en geneesmiddelen opgeslagen die snel nodig kunnen zijn en er staan voertuigen van de milieuongevallendienst, die gevaarlijke stoffen meet bij branden.