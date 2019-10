Rijkswaterstaat: mijd snelwegen rond Utrecht

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de snelwegen rond Utrecht op woensdagochtend zoveel mogelijk te mijden in verband met het boerenprotest. De verwachting is dat op de wegen rond Utrecht veel overlast zal zijn door tractoren die richting De Bilt rijden waar het RIVM is gevestigd. Ook de werkzaamheden aan de Galecopperbrug kunnen volgens Rijkswaterstaat extra reistijd opleveren.

Vanaf het einde van de ochtend kunnen weggebruikers ook flinke vertraging ondervinden op de wegen van Utrecht richting Den Haag.