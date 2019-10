Terugkeer IS-kinderen voor VVD bespreekbaar

Voor de VVD is het bespreekbaar om kinderen van IS-strijders terug te halen uit Syrië als hun ouders niet meekomen. Dat zei het VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz in het tv-programma Pauw.

“Als het heel kleine kinderen zijn dan kunnen we het daar over hebben omdat zij er ook niks aan kunnen doen”, zei Yesilgöz. Het gaat dan volgens haar om kinderen tot een “jaar of vijf zes”.

Volgens het Kamerlid hebben ouders van IS-kinderen op dit moment nog het recht om met hun kinderen terug te keren. Maar “als die ouders geen recht hebben om terug te keren” is het bespreekbaar, zei ze.

De vraag over de gedetineerde IS-strijders en hun familie is urgent geworden door de inval van Turkije in het noordoosten van Syrië. De coalitie is tot dusver sterk verdeeld. D66 en ChristenUnie willen praten over hun terugkeer, VVD en CDA niet.

Volgens de inlichtingendienst AIVD verblijven nog vijftien Nederlandse mannen, 35 Nederlandse vrouwen en negentig kinderen met een Nederlandse link in Syrisch-Koerdische kampen of detentie.