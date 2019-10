Van Veldhoven: pak de trein naar songfestival

Met het oog op het Eurovisiesongfestival, volgend jaar in Rotterdam, komt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) met een oproep aan internationale reizigers: kom met de trein naar Nederland. Daarnaast hopen het ministerie en spoorbeheerder ProRail dat de hele Europese spoorsector wil meedenken over het opzetten van “duurzame internationale treinverbindingen speciaal voor grote internationale evenementen”.

“Op korte afstanden binnen Europa moet de trein voor reizigers niet alleen de meest duurzame, maar vooral de meest aantrekkelijke optie worden”, aldus Van Veldhoven. “Op sommige verbindingen is dit al zo; fans van het songfestival die uit Parijs komen, staan straks binnen drie uur in het centrum van Rotterdam. Zo’n comfortabele, snelle verbinding willen we natuurlijk naar veel meer steden in de landen om ons heen.”

ProRail zegt het ‘Europese treinpad’ rond het songfestival te willen regelen. “Bij succes kan dit bij andere evenementen zoals de Formule 1 of het EK in 2020 herhaald worden”, aldus de organisatie.