Zes mensen niet bekend in Ruinerwold

Inwoners van Ruinerwold reageren verbaasd over het verhaal van de zes mensen die afgesloten van de buitenwereld in een boerderij zou hebben geleefd. De zes zijn ook niet bekend binnen de dorpsgemeenschap. “Ik heb nog nooit iemand van hen in het dorp gezien, ze wonen daar sinds een jaar of negen”, zegt een uitbater van een uitgaansgelegenheid in Ruinerwold.

“Ik wandel wel eens in die buurt en vraag mij altijd af wie in dat vervallen pand woont”, zegt de horecaondernemer. De eigenaar van een tankstation heeft ook geen idee om wie het gaat. “Ik hoorde vanochtend in het nieuws voor het eerst over hen. Ik heb nog nooit iemand van dit gezin in het dorp gezien”, zegt de tankstationhouder. RTV Drenthe meldt dat het om een vader met vijf kinderen gaat.

De zes mensen werden maandag uit de boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold gehaald, na een tip over mogelijke barre leefomstandigheden.

Het dorp Ruinerwold telt bijna 4000 inwoners. De boerderij waar het gezin jarenlang geïsoleerd zou hebben gewoond ligt een eindje buiten het dorp. De boerderij is via een bruggetje bereikbaar en ligt verscholen tussen de bomen.