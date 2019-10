André Kuipers onverminderd populair bij Bestsellers

Er zijn deze week geen veranderingen in de top 3 van bestverkochte boeken. André het astronautje staat net als vorige week op nummer 1 van de boeken top 10. De top bestaat verder uit Rutger Bregmans De meeste mensen deugen en Pech onderweg van Jozua Douglas en Tosca Menten.

Lucinda Riley staat inmiddels al 73 weken in de Bestseller 60 met haar hit De zeven zussen. Ook de andere delen van haar succesvolle boekenserie staan nog in de lijst.

De hoogste binnenkomer in de bestseller 60 is Laura Kieft, zij debuteert met Het Borrelhapjes bakboek op plek 14 in de lijst.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) André Kuipers & Natascha Stenvert – André het astronautje op zoek naar Laika

2. (2) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

3. (3) Jozua Douglas en Tosca Menten – Pech onderweg

4. (7) Lucinda Riley – De zeven zussen

5. (5) Oek de Jong – Zwarte schuur

6. (6) Griet op de Beeck – Let op mijn woorden

7. (4) Vivian den Hollander – Instappen maar!

8. (8) Fokke Obbema – De zin van het leven

9. (11) Linda Van Rijn- Zoutelande

10. (9) Huib Modderkolk – Het is oorlog maar niemand die het ziet