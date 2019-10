Baas Mauritshuis directeur Van Gogh Museum

Emilie Gordenker, de huidige baas van museum Mauritshuis in Den Haag, wordt directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Op 1 februari volgt ze Axel Rüger op, die naar de Royal Academy of Arts in Londen is vertrokken, laat een woordvoerder van de musea weten.

Gordenker (54), geboren in Princeton, New Jersey (Verenigde Staten), is sinds 2008 directeur van het Mauritshuis. Onder haar leiding werd de kunsttempel aan de Hofvijver ingrijpend verbouwd. Jaap Winter, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum, kijkt uit naar haar komst: “Emilie is een ervaren museumdirecteur met een groot nationaal en internationaal netwerk, die in staat is met de staf van het museum een overtuigende langetermijnvisie voor het Van Gogh Museum te ontwikkelen.”

Gordenker heeft zin in haar nieuwe klus. “Het is een eer om leiding te mogen geven aan zo’n succesvol museum en ik verheug me erop dat succes voort te zetten in de toekomst. Het Mauritshuis, de collectie, het gebouw en de medewerkers zullen altijd een warme plek in mijn hart hebben.”

Ze is aan de Universiteit van New York gepromoveerd in de kunstgeschiedenis met een specialisme in de zeventiende-eeuwse Nederlandse en Vlaamse kunst en spreekt perfect Nederlands. Ze was onder meer senior conservator Nederlandse en Vlaamse schilderkunst bij de National Gallery of Scotland voordat zij in 2008 aan de slag ging bij het Mauritshuis. Spraakmakende tentoonstellingen tijdens haar directeurschap in Den Haag waren Hollanders in huis: Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection (2016) en Op zoek naar Johan Maurits (2019), over het leven en werk van de omstreden bouwer van het Mauritshuis. Ook verwierf ze vijftien schilderijen voor dit museum.