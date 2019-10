Drugs niet welkom op dansfeesten Amsterdam

Bij start van het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft de gemeente een waarschuwing over drugs afgegeven aan de bezoekers van de dansfeesten. “We hanteren in clubs en tijdens evenementen een zerotolerancebeleid: je mag niets meenemen, we nemen drugs af als we iets aantreffen en je mag het evenement niet meer bezoeken”, wordt de feestgangers op het hart gedrukt.

AMSTERDAM (ANP) - Bij start van het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft de gemeente een waarschuwing over drugs afgegeven aan de bezoekers van de dansfeesten. "We hanteren in clubs en tijdens evenementen een zerotolerancebeleid: je mag niets meenemen, we nemen drugs af als we iets aantreffen en je mag het evenement niet meer bezoeken", wordt de feestgangers op het hart gedrukt.

