Duizenden poststukken in schuur postbode

Een postbezorger in Breda heeft duizenden poststukken achtergehouden. Dat bevestigt PostNL na berichtgeving door BN De Stem. Het postbedrijf vond vorige maand 99 zakken vol met post in de schuur van de man. De nabezorging begint donderdag.

In de Bredase wijk waar de man bezorger was, werd de post van de zomer niet of nauwelijks bezorgd. Het postbedrijf kreeg veel klachten en ging op onderzoek uit. Toen bleek dat de man alle post in zijn schuur had opgeslagen. Waarom hij dat deed, is niet bekend. De postbode is ontslagen.

De getroffenen hebben een brief van PostNL gekregen waarin de situatie wordt uitgelegd. Ondertussen is een nieuwe postbode voor de buurt aangenomen.