Friese gedeputeerde: bestuurlijk niet fraai

De Friese gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) betreurt de gang van zaken rond het terugtrekken van stikstofmaatregelen vorige week. Dit zei hij woensdag tijdens een spoeddebat in het provinciehuis in Leeuwarden.

Kramer trok afgelopen vrijdag onlangs genomen stikstofmaatregelen weer in. Dit na een protest van boeren bij het provinciehuis. De afspraken had Kramer gemaakt met de andere provincies. Het spoeddebat was aangevraagd door Forum voor Democratie, dat vindt dat er voor het nemen van de maatregelen niet was geluisterd naar de boeren.

“Bestuurlijk was het niet fraai”, aldus Kramer. “We hadden meer de tijd moeten nemen om te zien hoe de maatregelen vallen in de gemeenschap. Je kunt zeggen dat ik slappe knieĆ«n heb, maar dat heb ik er graag voor over om de dialoog op gang te brengen. Er is een stikstofprobleem en dat moeten we samen oplossen. Van onderop, dit zijn we in Friesland gewend. Die afslag heb ik deze keer gemist.”

GroenLinks noemt het terugtrekken “een teken van zwak bestuur”. De VVD vindt het juist moedig. Partij voor de Dieren (PvdD) diende woensdag een motie van treurnis in. Kramer heeft zich volgens fractievoorzitter Rinie van der Zanden laten intimideren door de boeren en eenzijdig de maatregelen ingetrokken. Daarmee bracht hij gedeputeerden van andere provincies in de problemen, stelde de PvdD. Kramer benadrukte dat hij zich vrijdag niet bedreigd voelde door de boeren. De PVV diende eenzelfde motie in. Beide werden verworpen.

Het debat werd bijgewoond door naar schatting vijfhonderd boeren. Een groot aantal was met een tractor naar Leeuwarden gekomen. Hierdoor liepen sommige straten vol. Commissaris van de Koning Arno Brok riep de Statenleden op om tijdens schorsingen van het debat in gesprek te gaan met de boeren. Hier gaven de fracties gehoor aan.