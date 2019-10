Geen aanhoudingen ondanks stevig protest

Ondanks het stevige boerenprotest in Den Haag heeft de politie nog geen aanhoudingen hoeven verrichten. Dat liet een woordvoerster woensdag weten. Honderden boeren verlieten woensdagmiddag het officiële demonstratieterrein, blokkeerden tramlijnen en staken vuurwerk af.

Als gevolg van de drukte was het centrum van Den Haag onbereikbaar voor trams en bussen. De politie heeft het Haagse Binnenhof afgesloten voor publiek. Behalve reguliere politie is ook de ME ingezet en zijn militaire voertuigen geplaatst om wegen te blokkeren.

Eerder woensdag zei de Haagse burgemeester dat de boeren zich niet aan vooraf gemaakte afspraken hebben gehouden. Premier Rutte riep de boeren ter verantwoording en zei dat het strafrecht zal gelden als ze zich niet aan regels houden.