Geen van de gezinsleden die na een melding over de leefomstandigheden gevonden werden in een huis in Ruinerwold lijken ingeschreven te staan bij de basisadministratie. Dat maakte de politie woensdag bekend.

De mensen die in de woning hebben geleefd, vormen naar eigen zeggen een gezin. Het gaat om een vader en zijn kinderen. Alle personen zijn naar eigen zeggen meerderjarig.