Hoogeveen stopt met azc voor overlastgevers

De gemeente Hoogeveen stopt met het opvangen van asielzoekers die overlast veroorzaken. De opvang van ‘gewone’ asielzoekers gaat door. Over de verlenging van de opvang van deze groep tot 2023 is een akkoord bereikt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

De laatste jaren werden overlastgevende asielzoekers onder extra toezicht opgevangen in Hoogeveen. Daar stopt de gemeente nu mee. “We hebben eerder al aangegeven dat we dit experiment als mislukt beschouwen en dat deze opzet niet kan worden verlengd na 1 februari 2020”, staat in een verklaring van burgemeester Karel Loohuis. Volgens de burgemeester kwam de verkeerde doelgroep naar Hoogeveen. “Zo kwamen er onder meer asielzoekers met zware criminele antecedenten en psychiatrische problemen.”

Het centrum blijft open. “We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor goede opvang van vluchtelingen”, zegt Loohuis. “De afgelopen jaren hebben we gezien dat het azc een plek krijgt in onze samenleving.”