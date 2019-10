Josef B. groot nieuws in Oostenrijk

De Oostenrijker Josef B. is groot nieuws in zijn geboorteland. “De mysterieuze Oostenrijker Josef B.” huurde bij het Drentse Ruinerwold een woning waar in een afgesloten kelder zes mensen zijn aangetroffen, onder wie vijf jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Media meldden dat Josef B. volstrekt geen contact wil met de Oostenrijkse ambassade in Den Haag of met andere Oostenrijkse autoriteiten. Dit bemoeilijkt het onderzoek naar het reilen en zeilen van de 58-jarige man die in Nederland wordt verdacht van onder meer wederrechtelijke vrijheidsberoving. De zes zouden negen jaar lang van de buitenwereld zijn afgesloten.

Hij is volgens de Kronenzeitung afkomstig uit de streek van Perg, ten oosten van Linz. Maar hij zou Perg al in de jaren tachtig hebben verlaten en naar Wenen zijn gegaan. In zijn jeugd zou hij lid zijn geweest van een sekte en hij heeft minsten twintig jaar geleden het contact met zijn ouders verbroken. Josef B. is in 2010 naar Nederland vertrokken “om opnieuw te beginnen”.

In Oostenrijk doet de vondst van het gezin in Ruinerwold denken aan een andere Josef, Josef Fritzl. Fritzl hield zijn dochter van 1984 tot 2008 in een ondergrondse ruimte in zijn huis in Amstetten, niet ver van Perg, gevangen en misbruikte haar. Hij verwekte bij haar zeven kinderen en is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De nieuwssite Heute bericht over de zaak in Ruinerwold als “de nieuwe Fritzl-zaak”.