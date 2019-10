Journaliste Boersma stelt Staat aansprakelijk

Journaliste Ans Boersma stelt de Nederlandse staat aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden doordat zij begin dit jaar Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de zogeheten Balie-jihadist. De uitzetting gebeurde op basis van informatie van het Openbaar Ministerie. Advocatenkantoor Prakken d’Oliveira dat Boersma bijstaat heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Volgens het kantoor heeft de journaliste, die ook haar werk als correspondent verloor, “reputatieschade” opgelopen en zijn haar “journalistieke bronnen in gevaar gebracht”. “De kans dat zij zal kunnen terugkeren naar Turkije en haar werk als correspondent zal kunnen oppakken, is door deze gang van zaken nihil.”

Boersma is de ex van de uit Syrië afkomstige Aziz A., die samen met zijn broer Fatah A. wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Aziz werd als lid van Jabat al-Nusra herkend tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam.

Volgens justitie was Boersma op de hoogte van de kwalijke zaken van haar toenmalige vriend toen ze hem zou hebben geholpen met zijn verblijfsvergunning. De journaliste laat weten niet te begrijpen waarom het nodig was de Turkse autoriteiten te betrekken bij het strafrechtelijke onderzoek over feiten die in 2014 plaatshadden. Volgens Boersma was dat “onrechtmatig”. Het OM had namelijk “voldoende gelegenheid” om haar hier te ondervragen, omdat ze geregeld in Nederland was.

Het advocatenkantoor verzoekt de Staat voor 1 november 2019 te reageren op de aansprakelijkstelling.