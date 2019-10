Man Ruinerwold verdacht van vrijheidsberoving

De 58-jarige huurder van het pand in Ruinerwold die maandag werd opgepakt, wordt verdacht van betrokkenheid bij wederrechtelijke vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen. Dat heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland woensdag bekendgemaakt.

In het pand werd een gezin aangetroffen, nadat er een melding was gedaan waarin zorgen waren geuit over hun leefomstandigheden. De man wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De leden van het gezin leefden in provisorisch ingerichte woonruimtes in het huis die afgesloten konden worden. Ze woonden daar sinds negen jaar en leidden een teruggetrokken bestaan, liet burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden dinsdag weten. Uit privacyoverwegingen is niets bekendgemaakt over de gezondheidstoestand van de mensen, die allen meerderjarig zijn.

De mensen die in de boerderij woonden, zijn een vader en zijn zes kinderen. De vader werd maandag aangetroffen in de woning met vijf kinderen. Een zesde kind was degene die melding maakte van de leefomstandigheden. Dat zou een 25-jarige man zijn, die zijn verhaal zou hebben gedaan in een café in de Drentse plaats.