Minister: snel meer helder over korten pensioen

Het is de bedoeling dat snel duidelijk wordt of het “onnodig” korten van pensioenen kan worden voorkomen. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wil over ruim een maand meer helderheid geven.

“En als het eerder kan, kan het eerder”, aldus de bewindsman tijdens een debat over de pensioencrisis. De hele Tweede Kamer had hem in september opgeroepen onnodige pensioenkortingen te voorkomen.

Koolmees benadrukt dat hij nog niet klaar is omdat hij het zorgvuldig wil doen en overleg met alle betrokkenen nodig is: “Stap voor stap.”

Miljoenen pensioenen dreigen te worden gekort. Pensioenfondsen moeten voldoen aan regels die ervoor moeten zorgen dat er steeds voldoende in kas zit. Door de lage rente moeten de fondsen zich nu arm rekenen, zeggen meerdere oppositiepartijen.