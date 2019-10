Nog geen uitsluitsel vertrek Haga-bestuurder

Bestuurder Söner Atasoy van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wil nog niet zeggen of hij voor donderdag 12.00 uur het veld zal ruimen. Hij vindt dat onderwijsminister Arie Slob hem “met oneigenlijke argumenten” een deadline heeft opgelegd: “Slob vraagt mij de wet te overtreden door de medezeggenschapsraad (MR) te overrulen terwijl er bij de MR nog een adviesaanvraag loopt. Zo geef je mensen buikpijn.”

Het jongste conflict draait om de voordracht van Marcel Heuver als interim-bestuurder. Volgens Atasoy is Slob daarmee akkoord, maar moeten voor de aanstelling van Heuver als niet-moslim wel de statuten worden aangepast. De minister wijst dat van de hand en wil dat het bestuur van de school voor donderdag 12.00 uur terugtreedt. Gebeurt dat niet, dan stopt hij per 1 december de financiering van de school.

Atasoy zegt niet te zien waar “het spoedeisende belang” van de kwestie zit en vindt dat de bewindsman beter een paar weken zou kunnen wachten met het eventueel dichtdraaien van de geldkraan. Dan zijn ook de twee rechtszaken geweest die nog lopen. Volgende week dient de zaak over de aanwijzing die Slob het Haga-bestuur heeft gegeven. De andere, over de inhoud van het inspectierapport, dient in november.

De islamitische middelbare school ligt al geruime tijd onder vuur, nadat bekend was geworden dat het bestuur volgens inlichtingendienst AIVD banden heeft met extremistische figuren.