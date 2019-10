OVV: maatregelen nodig voor veiligheid op weg

Er zijn maatregelen nodig om de veiligheid van lichtgemotoriseerde voertuigen op de weg te vergroten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) constateert dat er onvoldoende aandacht is voor de veiligheid bij de toelating van dergelijke voertuigen op de weg en dat er te veel verschillende procedures zijn.

De raad onderzocht de procedures naar aanleiding van de aanrijding van een trein met een stint, waardoor vier kinderen om het leven kwamen.

Het onderzoek richtte zich niet alleen op de stint, maar ook op andere voertuigen die de fietspaden steeds drukker maken, zoals elektrisch aangedreven stepjes, elektrische skateboards en monowheels. Die zijn niet officieel toegelaten op de weg en dus illegaal. Een voertuig als de elektrische bakfiets, waarin ook tot tien kinderen kunnen worden vervoerd, mag zonder keuring de weg op, terwijl die in veel opzichten lijkt op de stint.

Van de 678 mensen die vorig jaar omkwamen in het verkeer, reed 20 procent op een lichtgemotoriseerd voertuig. Volgens de Onderzoeksraad moet de toelating van de zogeheten bijzondere bromfietsen worden ingericht naar Europees model en worden gekeurd door een onafhankelijke instantie, zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

De OVV benadrukt dat politieke druk bij de toelating van voertuigen op de weg de veiligheid niet ten goede komt, omdat daar nog altijd onvoldoende zicht op is. Volgens de OVV is de politiek wel verantwoordelijk voor de regelgeving, maar niet voor de toelating zelf. “De minister noch de Kamer moet treden in de uiteindelijke beoordeling van de veiligheid van (nieuwe) voertuigen.”