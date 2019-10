Politie moet wijken voor doorrijdende boeren

De politie heeft een blokkade op de A12 woensdag weggehaald, omdat “de veiligheid van de medewerkers ter plaatse niet meer gewaarborgd kon worden”. Volgens de politie was sprake van een onveilige en dreigende situatie.

Vrachtwagens van Rijkswaterstaat en twee grote legertrucks barricadeerden eerst de weg om boeren die op weg waren naar het centrum van Den Haag te dwingen de afslag richting Nootdorp te nemen. Het idee was dat ze vervolgens hun tractoren bij het stadion van voetbalclub ADO zouden parkeren. Het liep anders.

In een eerste bericht meldde de politie dat boeren “door de afzetting braken”. Die woordkeuze nam de politie later terug. Op beelden van Omroep West was te zien dat legertrucks opzij werden gezet, waarna de tractoren hun weg richting Malieveld konden vervolgen. Ze werden gadegeslagen door enkele militairen, die vanaf de vluchtstrook naar de boeren zwaaiden.

Een politiewoordvoerster verduidelijkt dat medewerkers van Rijkswaterstaat zich onveilig voelden toen tractoren door bermen en over vluchtstroken reden, om verderop de A12 weer op te draaien. Omdat de veiligheid volgens de politie in het geding was, werd besloten de afzetting helemaal weg te halen, inclusief de trucks van het leger. Van aanrijdingen of schade was geen sprake.

De boeren lieten zich eerder ook niet tegenhouden door rode kruisen boven de weg. “Als dat het ergste is. Zo lang mensen de boel maar heel laten”, reageerde een woordvoerder van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) daarop. “Als ze dat nou deden voor hulpdiensten, dan was het een ander verhaal.”

De stoet tractoren zorgde ook de rest van de middag nog voor grote opstoppingen op de A12 Den Haag in.