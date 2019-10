Protestaanvoerder: kabinet wil ‘burgeroorlog’

Het kabinet is uit op een “civil war” (burgeroorlog) met boeren, en schuwt niet daarvoor het leger in te zetten. Dat zei Sieta van Keimpema van de Farmers Defence Force woensdag tegen demonstrerende boeren in Den Haag.

Een boze Van Keimpema sprak de boeren toe bij de Koekamp, naast het Malieveld. “Rutte heeft zich laf teruggetrokken”, zei ze over de premier. “Zoals de meesten van dit kabinet, achter een muur van geweld, intimidatie en uitlokking”, aldus Van Keimpema tegen de menigte, die onder meer “mietjes” en “homo’s” scandeerde.

Van Keimpema verwees naar een protest in Groningen maandag, waarbij de deur van het provinciehuis werd geforceerd met een tractor. “Schaam je, dacht ik, schaam je kabinet, ministers, parlementsleden, en provinciaal bestuur. Dat jullie boeren, door ze te schofferen, kleineren en elimineren zo tot woede en wanhoop hebben gedreven.”

De boeren gaan “niets meer inleveren” om de stikstof in natuurgebieden terug te dringen, verklaarde Van Keimpema. “Jullie hebben problemen veroorzaakt, los het dan ook even lekker zelf op.”

Als het kabinet “vasthoudt aan zijn plan om de boeren op te ruimen” dan trekken de demonstranten volgende keer op naar het Binnenhof, dreigde de actieleider. “Dan zal een heel groot deel van de Nederlandse bevolking hier ook staan. Zij hielpen jullie al het Malieveld op, en ze helpen ons dan het Plein op.”