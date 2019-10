Remkes tegen boeren: houd je aan afspraken

De demonstrerende boeren houden zich niet aan de vooraf gemaakte afspraken en dat is onacceptabel en gevaarlijk voor inwoners en winkelend publiek. Dat zegt burgemeester Johan Remkes van Den Haag woensdag in een verklaring. Hij roept de boeren op om zich aan de aanwijzingen van de politie te houden en de gemaakte afspraken te respecteren.

“Dat betekent: demonstreren op de Koekamp en het Malieveld. De door defensievrachtwagens afgezette zone is en blijft niet toegankelijk voor tractoren”, aldus Remkes. “Onderdeel van deze afspraken is dat er vanwege de veiligheid rond het Binnenhof en in het Haagse centrum geen ruimte is voor demonstraties.”

Ook de regering waarschuwt dat boeren zich aan de regels moeten houden. Premier Mark Rutte en verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus roepen iedereen op zich aan de afspraken te houden. Ga niet naar het Binnenhof en volg steeds de aanwijzingen van de politie op, is hun boodschap. “Anders geldt het strafrecht”, aldus de premier.