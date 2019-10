Staatsbosbeheer: Malieveld niet afgesproken

Over het parkeren van honderden tractoren op het Malieveld in Den Haag was voorafgaand aan het boerenprotest niets afgesproken. Eigenaar Staatsbosbeheer laat dat desgevraagd weten. Normaal gesproken wordt over demonstraties of evenementen altijd overlegd met de beheerder van het grote veld in het hart van Den Haag. “Bij grotere dingen wordt normaal een gebruikersovereenkomst met ons afgesloten”, zegt een woordvoerder. “De Koekamp was officieel de demonstratielocatie.”

Staatsbosbeheer gaat donderdag als het veld leeg is kijken hoe het erbij ligt. “Dat is wel een punt natuurlijk. Na het vorige protest waren op sommige plekken diepe sporen getrokken. Vooral aan de randen”, aldus de zegsman. “Het veld is geschikt voor mensen, niet echt voor zware voertuigen.”

De gemeente Den Haag meldde woensdag dat “van tevoren was voorzien dat tractoren op het Malieveld zouden parkeren”. Dat was echter niet vooraf gecommuniceerd en kwam dus ook voor Staatsbosbeheer onverwacht. Op de website van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) stond dat boeren op een aantal grote wegen in de omgeving moesten parkeren. Die waren al snel vol. Uiteindelijk werd zelfs een stuk van snelweg A12 ingericht als tijdelijke tractorparkeerplaats.

Op het Malieveld staat momenteel een grote tent van Cirque du Soleil. Vanwege het protest zag het circustheater zich genoodzaakt de voorstelling van woensdagavond af te blazen.