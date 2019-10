Tractoren vertrekken uit Leeuwarden na debat

Ongeveer tweehonderd tractoren vertrekken vanuit het centrum van Leeuwarden na het debat in het provinciehuis. De politie verwacht een drukke avondspits door de tractoren die vanuit Leeuwarden door heel Friesland rijden.

“De tractoren rijden via het Zuiderplein en de Oostergoweg richting de rondweg van Leeuwarden”, twittert de politie. Zowel in Leeuwarden als de wegen eromheen dreigt een drukke avondspits.

Volgens de politie is alles rustig verlopen in de Friese hoofdstad. In het provinciehuis waren ongeveer vijfhonderd boeren aanwezig voor het debat over de stikstofmaatregelen. “De tractoren stonden allemaal keurig geparkeerd en zorgden niet voor verkeersoverlast”, zei de politiewoordvoerder.