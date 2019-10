Twijfels bij Kamer over interim-bestuurder Haga

De Tweede Kamer heeft twijfels bij de interim-bestuurder die door de leiding van het Cornelius Haga Lyceum naar voren is geschoven. VVD, D66 en de SP vragen zich af of Marcel Heuver de juiste persoon is om schoon schip te maken bij de omstreden islamitische school, omdat hij al eerder als adviseur optrad voor het huidige bestuur.

Het schoolbestuur heeft zijn taken nog niet aan Heuver overgedragen. Volgens de huidige leiding moeten eerst de statuten worden aangepast om dit mogelijk te maken, omdat Heuver geen moslim is. Volgens Slob is dit geen reden voor weken uitstel, zoals de school stelt, maar toch heeft de minister de school nog tot 12.00 uur op donderdag gegeven om terug te treden. Een eerdere deadline om de taken over te dragen verliep maandag om middernacht.