Vette en magere jaren kenmerken landbouw

Boeren protesteren woensdag voor de tweede keer in korte tijd massaal in Den Haag. Ze voelen zich oneerlijk behandeld in de discussie over klimaatverandering. Een aantal kerncijfers uit de agrarische branche op een rij.

Een gemiddelde boer verdiende 41.500 euro in 2018, blijkt uit een raming van de Wageningen Universiteit. Achter dit gemiddelde schuilt dat er grote verschillen bestaan tussen boeren en dat de landbouw vette en magere jaren kent.

Zo verdient een vijfde van de boeren meer dan 70.300 euro. Een even grote groep leed vorig jaar een verlies van 9900 euro. Het gaat hier om wat een (mede-)eigenaar van een boerenbedrijf verdient na een jaar full-time werken.

Tussen landbouwsectoren zijn de verschillen nog groter. Boeren in groentebedrijven hadden in 2018 het hoogste inkomen, gemiddeld 219.400 euro. Varkensbedrijven met alleen zeugen leden in dat jaar een verlies van 86.400 euro. Een jaar eerder verdienden zij nog 199.700 euro.

Dat grillige verloop is volgens CBS-econoom Cor Pierik kenmerkend voor de varkenssector. “Zij hebben te maken met de varkenscyclus, de conjunctuurgolf van de varkens”. Zo wisselen ook in andere deelsectoren de plussen en minnen elkaar af. Boeren zijn onderhevig aan onzekerheden, zoals droogte en virussen.

Toch verdient een boer meer dan een gemiddelde werknemer. Om die twee te kunnen vergelijken, kijkt het CBS naar het gestandaardiseerd inkomen. Dat van boeren bedraagt 42.000 euro in 2017 en dat van werknemers 34.000 euro.

Bovendien zijn veel boeren miljonair. In 2017 had 18 procent van de boeren zoveel kapitaal, waar dat bij 2 procent van de werknemers zo is. Volgens Pierik zijn boeren vaak rijk op papier door de waarde van de grond die ze bezitten. “Op het moment dat je de zaak verkoopt, ben je miljonair, maar geen boer meer,” licht hij toe.

In de landbouw werken 176.000 mensen, blijkt uit CBS-cijfers over 2018. Meestal gaat hierbij om de boer(in) en gezinsleden (118.000). Tijdelijke krachten die bijvoorbeeld een paar weken helpen met oogsten, zijn hier niet bij gerekend. Het aantal boeren neemt gestaag af. In 2008 waren het er nog bijna 227.000. Volgens Pierik komt dat omdat steeds meer werk wordt overgenomen door machines.