Wilders: meer of minder stikstofregels?

“Willen jullie hier, in deze stad, meer of minder stikstofregels?” Met die vraag richtte PVV-leider Geert Wilders zich tot de protesterende boeren in Den Haag. Het antwoord was een luidkeels “minder!” “Nou, dan gaan we dat regelen.”

Het was een variatie op de vraag die Wilders vijf jaar geleden stelde over Marokkanen in Nederland, die hem voor de rechter deed belanden wegens groepsbelediging. “Ik kom net van de rechtbank in Amsterdam, vanwege een vraag die ik heb gesteld, die misschien niet mocht”, aldus Wilders tegen de betogers op de Koekamp. “Maar ik dacht, weet je wat, ik ga vanmiddag opnieuw een vraag stellen.”

Wilders prees de boeren die naar Den Haag waren gekomen. “Geweldig dat jullie hier met zoveel mensen zijn. Nederland houdt van jullie.” Hij noemde het “triest dat Rutte en Grapperhaus (minister van Justitie) het leger nodig hebben om onze boeren tegen te houden”.

Voertuigen van Defensie werden woensdag gebruikt om toegangswegen te blokkeren naar het Binnenhof, waar niet mag worden gedemonstreerd.