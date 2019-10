Politie heeft nog veel vragen over Ruinerwold

De politie heeft nog veel vragen over het gezin, dat jarenlang onder de radar zou hebben geleefd in Ruinerwold. Mogelijk dat de 67-jarige vader, die donderdagavond is aangehouden, daar antwoorden op kan geven. Hij is aanspreekbaar, zo meldde de politie donderdagavond. Ook met de vermoedelijke kinderen kan de politie “gewoon communiceren”. De politie gaf donderdagavond een toelichting na de tweede aanhouding, die van de vader.

De politie wil niets zeggen over de medische toestand van de vader. Hij zou een aantal jaren geleden een herseninfarct hebben gehad, maar hij kan worden verhoord. Het is nog niet duidelijk of de man ook meewerkt aan het onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er toe heeft geleid dat de man is aangehouden. Hij wordt in ieder geval verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. De 67-jarige man en de zes kinderen die zijn gevonden in het huis in Ruinerwold, zeggen een gezin te zijn. “Dat wordt onderzocht, maar dat kunnen we nog niet bevestigen”, aldus een woordvoerster van de politie.

Plaatsvervangend politiechef Janny Knol zei in Pauw dat de mensen in een afgesloten ruimte werden gevonden, met daarin een aantal kleinere ‘kamers’. Volgens haar is er beperkt met de kinderen gesproken maar wisten ze “wel dat er een buitenwereld” was. Of de kinderen ‘gehersenspoeld’ zijn wordt onderzocht door psychologen. “Dat ze niet van nature hetzelfde gedrag vertonen als u en ik is duidelijk. Wat dat betekent, moet blijken.”

In het huis is een onbekend geldbedrag gevonden. “Het gaat niet om een paar tientjes en daarom onderzoeken we waar dat geld vandaan komt”, zegt de politiewoordvoerster. Bij twee huiszoekingen in Zwartsluis en Meppel zijn administratie en gegevensdragers gevonden. “Maar hoe oud die gegevens zijn, kunnen we ook niet zeggen.”

De man die in een kroeg zou hebben gemeld dat hij in de problemen zit, verblijft op een andere plek dan de rest van het vermoedelijke gezin. Het lijkt erop dat hij actief is geweest op sociale media, maar de politie wil ook niet zeggen of die berichten door hem zijn geplaatst en of die authentiek zijn.

“We hebben echt nog wel een flinke tijd nodig om de puzzel compleet te maken”, zegt de woordvoerster. Burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden hoopt dat er wel snel antwoorden komen. “Ook ik heb de puzzel echt nog niet compleet. Ik snap dat er in Ruinerwold en de rest van Nederland veel vragen zijn, maar we kunnen de antwoorden gewoon nog niet geven”, zegt hij.

Een team Grootschalige Opsporing (TGO) werkt met 30 mensen aan deze zaak. Het forensisch instituut NFI doet ook vrijdag nog onderzoek bij de woning in Ruinerwold. Ook worden de ruimtes in het pand digitaal in kaart gebracht zodat de politie een gedetailleerd overzicht krijgt van de situatie.

“Het is heel moeilijk om te zeggen hoe lang we nog bezig zijn”, aldus de politie.