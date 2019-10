Remkes: vreugdevuren niet hoger dan 10 meter

Het is “ondenkbaar” dat eventuele vreugdevuren op het strand in Duindorp en Scheveningen tijdens de jaarwisseling nog hoger kunnen worden dan de Haagse brandweer adviseert. Waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes zei dat donderdag tijdens zijn eerste gemeenteraadsvergadering in de stad. Volgens het brandweeradvies kunnen de brandstapels “onder strikte condities” maximaal 10x10x10 meter worden, maakte Remkes bekend.

Hij gaat vrijdag praten met vertegenwoordigers van de twee stichtingen die ook tijdens de komende jaarwisseling weer vreugdevuren willen aansteken. De club uit Scheveningen heeft daar inmiddels een vergunning voor aangevraagd, de bouwers uit Duindorp nog niet. De eerste vraag die Remkes heeft: “Wie van u kunnen wij verplichtend als serieuze gesprekspartner zien?”

Vorig jaar resulteerde het 45 meter hoge vreugdevuur in Scheveningen in een enorme vonkenregen, die forse brandschade veroorzaakte. Het dorp ontsnapte aan een ramp, memoreerden diverse raadsleden, die herhaling koste wat kost willen voorkomen.