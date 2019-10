Aangifte CdK na slopen deur provinciehuis

De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, gaat aangifte doen van vernieling van de deur van het provinciehuis. Dat zegt een woordvoerder van de provincie. Afgelopen maandag reden boze boeren de deur met een trekker kapot. Ook sneuvelde een glas-in-loodraam en werd het pand besmeurd met eieren.

De schade bedraagt zeker 10.000 euro, maar het precieze bedrag wordt volgende week pas bekend. Dan gaat de provincie kijken op wie de herstel- en reinigingskosten kunnen worden verhaald. De grootste kostenposten zijn de reparatie van het elektronische deurslot en de schoonmaak. Ook donderdag wordt nog hard gewerkt om eierstruif te verwijderen van ramen en gevel.

Verschillende bouwbedrijven en timmerlieden hebben de afgelopen dagen aangeboden de schade aan de deur van het provinciehuis (bijna) gratis te herstellen. “Dat is sympathiek, maar het hoeft niet meer”, zegt de woordvoerder: de provincie is maandag meteen na de beschadiging al in zee gegaan met een timmerbedrijf.