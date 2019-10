Amersfoorts restaurant levert Michelinster in

Blok’s Restaurant in Amersfoort geeft zijn Michelinster terug. De eigenaars doen dat omdat de ster “een drempel betekende voor veel van onze stadsgenoten. Ze kozen ons wel uit voor bijzondere en feestelijke momenten, maar niet meer om ‘gewoon’ lekker te komen eten”, zeggen Marco en Ingeborgh Blok.

Voorheen kwam 80 procent van de klanten uit Amersfoort, maar op het laatst was dat nog maar 10 procent. Dat was een “verandering die we niet hadden voorzien en ook niet per se nastreefden”, aldus de eigenaars. Blok’s werd eind vorig jaar voor de zevende achtereenvolgende keer bekroond met een Michelinster.

Het restaurant maakt in januari een doorstart op dezelfde locatie, maar onder een andere naam (MEI) en met een nieuwe, duurzame formule.