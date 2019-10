Een 56-jarige voetganger is overleden nadat hij vrijdagmiddag is aangereden door een auto in Amsterdam. De man werd geschept door een automobilist die er vervolgens vandoor ging. De auto verloor een kentekenplaat en werd twee uur later door de politie teruggevonden.

De bestuurder is nog niet gevonden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk.