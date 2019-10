Flinke vergroening van 20 Europese festivals

Twintig Europese festivals met in totaal 3 miljoen bezoekers willen in 2025 kringloopfestivals worden. Een aantal partijen tekent vandaag een verklaring voor initiatieven als herbruikbare bekers en afbreekbare patatbakjes.

Op initiatief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) tekenen vrijdag tal van organisaties de Green Deal voor kringloopfestivals op het beroemde Amsterdam Dance Event.

Onder meer de Zwarte Cross, North Sea Jazz en de Vierdaagse Feesten maar ook het Deense Roskilde en Lollapalooza Berlin zetten hun handtekening onder de verklaring. Voor het eerst komen zoveel “internationale koplopers” samen voor duurzaamheid, aldus de organisatie.

De festivals gaan werk maken van herbruikbare in plaats van bekertjes van wegwerpplastic, of bekers waarvoor festivalbezoekers statiegeld betalen. Daarnaast willen organisaties ervoor zorgen dat voedselresten en biologisch afbreekbare verpakkingen in één bak worden gegooid, waarvan de inhoud vervolgens als compost kan worden gebruikt.

Ook moeten er veel minder dieselgeneratoren komen op festivalterreinen. Festivals zouden zich moeten aansluiten op het stroomnet of zelfs gebruik moeten maken van zonnepanelen.

Het is belangrijk dat festivals “minder grondstoffen gebruiken en veel meer hergebruiken”, aldus Van Veldhoven. Haar ministerie betaalt een kleine 100.000 euro voor het initiatief.