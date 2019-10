Handhaving verbod rookruimtes vanaf 1 april

Het verbod op rookruimtes in de horeca wordt vanaf 1 april daadwerkelijk gehandhaafd. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) vrijdag laten weten.

De Hoge Raad oordeelde eind vorige maand dat alle rookruimtes in de horeca verboden zijn. De uitzondering die tot die tijd gold, is ongeldig, luidde de uitspraak. Blokhuis liet toen al weten dat toezichthouder NVWA niet direct zou gaan controleren. “Handhaving van het verbod is praktisch niet van de ene op de andere dag in te zetten”, zei hij toen.

De uitspraak van de Hoge Raad was een tegenvaller voor de horecasector, die met Blokhuis had afgesproken vanaf 2022 een einde te maken aan rookruimtes.

Volgens de staatssecretaris was de horeca “even bang dat we op 1 januari gingen zitten. 1 april associĆ«ren zij ook met het terrassenseizoen. Dan kunnen we alles veel geleidelijker doen. Een mooie Nederlandse oplossing, denk ik.” Ook de gemeenten zijn blij dat er niet al vanaf 1 januari wordt gehandhaafd, aldus Blokhuis. Zij “willen ook fatsoenlijke afspraken kunnen maken met de horeca”.

Koninklijke Horeca Nederland is inderdaad blij dat Blokhuis gehoor geeft aan de dringende oproep om van 1 april uit te gaan. Belangenorganisaties van het bedrijfsleven VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook tevreden. “Goed dat de staatssecretaris duizenden ondernemers uitstel geeft.”

Erg teleurgesteld is de anti-rookorganisatie CAN die wilde dat het verbod direct zou worden nageleefd. Woordvoerder Tom Voeten noemt het “voortdurende halfslachtige” beleid een “gemiste kans”, die opnieuw leidt tot onzekerheid en oneerlijke concurrentie tussen horecabedrijven. Ook vindt hij dat het kabinet hiermee de Hoge Raad minacht.

Tot 1 april zal de NVWA alleen een waarschuwing uitdelen als bij controles in de horeca rokers worden aangetroffen in rookruimtes. De boetes die vanaf 1 april eventueel worden uitgedeeld, zullen dezelfde zijn die nu al gelden voor buiten de rookruimtes. Daarbij gaat het om 600 euro bij een eerste overtreding. De straf kan oplopen tot 4500 euro bij meerdere overtredingen.