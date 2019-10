Koning bekijkt waterbeheer in Kerala

Koning Willem-Alexander sluit vrijdag zijn vijfdaagse staatsbezoek aan India af met een vaartocht door de ‘backwaters’ van Alleppey in de deelstaat Kerala. Dit stelsel van lagunes, meren, sloten, rivieren en verbindingskanalen vormt een uniek ecosysteem en is voor de Zuid-Indiase staat van groot belang.

Het gebied met 900 kilometer aan waterwegen is ook kwetsbaar, zoals zware overstromingen de afgelopen jaren hebben aangetoond. Beter waterbeheer moet zulke natuurrampen voorkomen of de gevolgen ervan beperken. Nederland, heeft een soortgelijk landschap en kan India helpen. Waterexperts uit beide landen hebben een lijst met aanbevelingen opgesteld. Het koningspaar krijgt daar tijdens de vaartocht tekst en uitleg over en kan het landschap – mede gekenmerkt door polders – met eigen ogen bekijken.

De volgende reis voor Willem-Alexander en Máxima voert naar Japan. Volgende week dinsdag wordt het koningspaar in Tokio verwacht bij de intronisatie van de Japanse keizer Naruhito.