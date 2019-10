De naam van de nieuwe Brabantse fusiegemeente waarin Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis per 1 januari 2022 opgaan, wordt Land van Cuijk. Dat is bekendgemaakt op een bijeenkomst in het gemeentehuis van Boxmeer. Er kon worden gekozen tussen Land van Cuijk, Maasheggen of Maasbroek.

Van alle stemmen was 63 procent voor Land van Cuijk, 23 procent koos voor Maasheggen en Maasbroek was met 10 procent hekkensluiter.